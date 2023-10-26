Официальная презентация главных флагманов осени пройдет уже сегодня.

Сегодня состоится презентация флагманской линейки Xiaomi 14. О смартфонах известно почти все: от начинки и дизайна до возможности фотокамеры. Теперь же стали известны и начальные цены.

Как сообщает портал Gizmochina, Xiaomi предложит конфигурации в диапазоне от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища.

Цены:

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Xiaomi 14 (8+256 ГБ) — 4299 юаней (~587 долларов);

Xiaomi 14 Pro (12+256 ГБ) — 5399 юаней (~739 долларов).

Таким образом, конкретно на китайском рынке телефоны будут противостоять новенькому iPhone 15, прайс на который начинается с 5999 юаней за обычную версию и 8999 юаней за Pro-шку. При этом Xiaomi 14 и 14 Pro будут стоить чуть дороже предшественников.

Благодаря новой вычислительной платформе Xiaomi 14 набирает в бенчмарке AnTuTu почти 2 млн очков – это абсолютный рекорд производительности. Для сравнения, самый мощный на сегодня Android-смартфон, работающий на базе Snapdragon 8 Gen 2, набирает около 1,6 млн.

Еще один рекорд – смартфоны Xiaomi 14 первыми в мире получат дисплеи с пиковой яркостью 3000 нит. Это будет панель AMOLED C8 производства TCL с разрешением 1.5К, плотностью пикселей 460 ppi и кадровой частотой от 1 до 120 Гц.

До этого инсайдеры раскрыли все характеристики обычной и Pro-модели. Они первыми получат HyperOS, новую операционную систему, которая заменит MIUI.

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