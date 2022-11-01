Его закрыли еще в 2016 году – площадка не выдержала конкуренции.

Новый владелец Twitter Илон Маск поручил инженерам компании поработать над перезагрузкой Vine, сервиса коротких зацикленных роликов. Его закрыли еще в 2016 году – площадка не выдержала конкуренции.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники в Twitter.

Один из источников подчеркивает, что перезагрузка площадки может случиться уже до конца года. Однако для этого предстоит проделать много работы – кодовая база Vine не редактировалась с момента закрытия сервиса.

Видео дня

Днём ранее Илон Маск спросил своих подписчиков, стоит ли вернуть Vine. Около 70% из 5 млн ответивших высказались за возрождение сервиса.

Это не первая инициатива Маска на посту главы Twitter: ранее СМИ сообщали, что он поставил разработчикам ультиматум – до 7 ноября внедрить платную верификацию аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue со стоимостью 19,99 долларов в месяц. При этом если они не справятся – их уволят.

Немного о Vine

Vine – мобильное приложение, позволяющее создавать короткие зацикленные видеоролики длительностью до 6 секунд. В 2012 году сервис купил Twitter, после чего он стремительно набрал популярность.

К осени 2015 многие популярные создатели контента Vine уже разочаровались в сервисе и стали перемещаться на другие платформы, а годом позже, не выдержав конкуренции с Instagram и Snapchat, сервис закрылся.

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