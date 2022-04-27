Интернет-услуги доступны во всех областях, кроме Луганской.

Почти в 85% населенных пунктов Украины есть доступ в интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"В целом в Украине услуги интернет-доступа предоставляют в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95% и доступны во всех областях, кроме Луганской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Волынской и Донецкой областях был подключен многоканальный номер для переадресации звонков на номера экстренных служб "101" и "112".

"А это значит, что в критической ситуации спасатели получат ваш звонок и приедут на помощь", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на период военного положения в Украине разрешается использование спутникового интернета Starlink всем желающим.

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