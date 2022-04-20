По инициативе Госспецсвязи, было принято первое необходимое решение для легализации технологии Starlink в Украине.

На период военного положения в Украине разрешается использование спутникового интернета Starlink всем желающим.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Только НКЕК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение", - говорится в сообщении.

Этим решением предусмотрено, что на период действия режима военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей. Также предусматривается внесение изменений в план использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обещала предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink всем желающим в Украине.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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