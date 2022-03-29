В случае получения опасного письма, не открывать прикрепленные к нему файлы, отметили в Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала распространение опасных электронных писем с темой "Задолженность по зарплате" среди государственных органов Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"В приложении к письму размещен документ "Задолженность по зарплате.xls", который содержит легитимные статистические данные и макрос. В то же время к упомянутому документу в виде вложения добавлены кодированные данные. Макрос после активации осуществит их декодирование, создаст EXE-файл " Base-Update.exe " на компьютере и запустит его. Упомянутый файл осуществит загрузку и запуск другого загрузчика, который, в свою очередь, обеспечит загрузку и запуск на компьютере сразу двух вредных программ: GraphSteel и GrimPlant. Проявленную активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056", - говорится в сообщении.

В случае выявления указанного сообщения не нужно открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua.

Напомним, 24 февраля рано утром РФ ворвалась в Украину. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Российская сторона также вела против нашей страны кибервойну.

В Госспецсвязи 19 марта сообщили, что с 15 февраля украинское государство перенесло более 3 000 DDoS-атак.

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