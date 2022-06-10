Пользователи мессенджера бесплатно смогут просматривать большие мультимедийные файлы, поделился предприниматель.

Бизнесмен и программист Павел Дуров сообщил, что в июне будет представлен Telegram Premium - платная версия мессенджера.

Все функции Telegram, которые были бесплатными, останутся доступными пользователям, кроме того, появятся новые бесплатные опции, говорится на канале предпринимателя.

По его словам, в частности, пользователи смогут просматривать большие мультимедийные файлы, документы, премиум-реакции и стикеры.

"Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, - сделать повышенные лимиты платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы…", - отметил программист.

Напомним, мессенджер Telegram был запущен в 2013 году. Павел Дуров является основателем Telegram.

В конце октября 2021 года стало известно, что в мессенджере появятся рекламные блоки.

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