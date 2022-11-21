В этом ценовом диапазоне лучше остальных себе показывают устройства китайских брендов, таких как Xiaomi, Honor и Oppo.

Редакция портала Gizchina отобрала десятку лучших смартфонов стоимостью от $300 до $600, которые были выпущены за последние два года, и которые рекомендуются к покупке в 2022 году.

В данном ценовом диапазоне лучше остальных себе показывают устройства китайских брендов, таких как Xiaomi, Honor и Oppo. Также нашлось место моделям Samsung и Google.

Смартфоны до $300 – Galaxy A33 5G, Redmi Note 11, Note 10 Pro и Oppo Reno 7

Все они обладают неплохими характеристиками и способны удовлетворить большинство задач пользователей при низкой стоимости.

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У Galaxy A33 5G выделяют стильный дизайн и пользовательский интерфейс One UI.

Redmi Note 10 Pro, выпущенный в 2021 году, по-прежнему пользуется большой популярностью благодаря AMOLED-экрану с частотой 120 Гц, отличным временем автономной работы и камере 108-Мп.

Oppo Reno 7 отличается от конкурентов задней крышкой из экокожи, которая предотвращает появление отпечатков пальцев.

Redmi Note 11 почти ничем не отличается от прошлогоднего Note 10, но получил улучшенный процессор и быструю зарядку за примерно те же деньги.

Лучшие смартфоны до $400 – Galaxy A53 5G и Honor 50

Эти телефоны получили достаточно производительное железо, хорошие экраны и камеры. При этом модель от Samsung получила флагманскую фишку – пластиковый корпус с пыле- и влагозащитой по стандарту IP67.

Honor 50 примечателен тем, что это первый смартфон независимой от Huawei компании, в которых снова появились Google-сервисы.

Лучшие смартфоны до $500 – Google Pixel 6 и Oppo Reno 8

Эти модели выделяются на фоне других благодаря своим топовым камерам. Особенно это касается смартфона Google – по мнению обзорщиков, в этой ценовой категории лучших камер вы нигде не встретите.

Лучшие смартфоны до $600 – Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro

В среднебюджетном сегменте Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro нет равных. Они собрали в себе мощную "начинку", а также могут похвастаться яркими экранами, качественными камерами и хорошим временем автономной работы.

При этом Xiaomi 11T Pro предлагает быструю зарядку мощностью 120 Вт, благодаря которой смартфон набирает от 0% до 100% менее чем за 20 минут.

К слову, если вы не так давно обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуется уделить особое внимание его первоначальной настройке. Принято считать, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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