Ии всех смартфонов дольше всех "прожил" iPhone 13 Pro Max с наименьшим объемом аккумулятора.

Сегодня одним из самых важных параметров смартфона является его время автономной работы. Автор и ведущий YouTube канала TechNick протестировал по времени работы семь топовых смартфонов разных брендов с целью выяснить, какой из них дольше остальных держит заряд.

Среди них были Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Vivo X80 Pro, HONOR Magic4 Pro, Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro и iPhone 13 Pro Max. В ходе теста смартфонами пользовались, как обычно: социальные сети, съемка и просмотр видео, загрузка игр и т.д.

Несмотря на то, что из всех смартфонов у iPhone 13 Pro Max самая маленькая емкость аккумулятора (4352 мАч), он "прожил" дольше всех. Время работы у него составляло 8 часов.

На втором месте оказался OnePlus 10 Pro с временем автономной работы 7 часов 53 минуты, на третьем – Galaxy S22 Ultra с 7 часами 26 минутами.

Слабее всех заряд держит Xiaomi 12 Pro: его хватило только на 6 часов 8 минут.

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Как продлить "жизнь" батареи смартфона

Одна из самых частых ошибок, которую допускают пользователи – полностью разряжают смартфон до 0% перед новой зарядкой. Согласно рекомендациям специалистов, ставить телефон на зарядку лучше всего в диапазоне 40-80%. Такой подход позволит в разы увеличить срок службы батареи.

В связи с этим крайне не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, дабы избежать нежелательные 100% заряда. Если обстоятельства вынуждают подключиться к розетке на ночь, используйте энергосберегающие розетки или установите специальные приложения по типу Accu​Battery и выставить допустимый максимум заряда в 80%.

Больше о том, как ухаживать за батареей, что портит батарею телефона, и как продлить ее нормальную работу, читайте в нашей заметке.

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