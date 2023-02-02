Рейтинг AnTuTu в январе 2023-го возглавил новейший флагман OnePlus, успевший стать бестселлером.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали первый в 2023 году топ самых производительных флагманских смартфонов, которые работаю на базе ОС Android.

На первом месте расположился новейший флагман OnePlus, успевший стать бестселлером – OnePlus 11. Он потеснил декабрьского лидера iQOO 11 Pro, который опустился на 2-е место. Третье место снова досталось Vivo X90 Pro+. Что примечательно, в основе всех трех устройств лежит чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

На четвертом и пятом местах оказались Nubia Red Magic 8 Pro+ и iQOO 11 соответственно. Это тоже игровые модели, обладающие самых передовом на сегодняшний день "железом". В то же время модель Magic 8 Pro+ получила игровой чип Red Core 2, который отвечает за геймерские функции, вроде правильной работы триггеров, вибрации и подсветки.

Видео дня

Топ-10 самых производительных смартфонов завершают:

Redmi K60 Pro,

vivo X90 Pro,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13

vivo X90.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года: топ

Ранее редакторы известного интернет-издания TechRadar составили список смартфонов 2023-го, о которых мы наверняка будем слышать очень часто в этом году.

Среди них – потенциальный "титановый" iPhone 15 Ultra и Pixel Fold, первый складной смартфон Google. Флагманы Galaxy S23, вероятно, будут самыми популярными в первой половине 2023-го.

В списке самых ожидаемых смартфонов 2023 также упоминаются Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro и OnePlus 11.

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