Первые шесть позиций за моделями на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам 2022 года.

Первые шесть позиций за моделями на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. На первом месте – iQOO 11 Pro, который набрал больше 1,3 млн баллов в тестах производительности, тем самым обогнав все флагманы, выпущенные в этом году.

Сразу за ним расположился Redmi K60 Pro – во многом, это лучший смартфон за всю историю бренда. Помимо Snapdragon 8 Gen 2, он может похвастаться 6.67-дюймовой OLED-матрицей с 2K-разрешением и частотой 120 Гц. Тройку замкнул бывший лидер vivo X90 Pro+ с одной из лучших мобильных камер на рынке.

Видео дня

Остальные позиции распределились так:

iQOO 11,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13,

vivo X90 Pro,

Moto X40,

vivo X90,

OnePlus Ace Pro.

Подробней о серии iQOO 11

В нее вошло две модели – iQOO 11 и iQOO 11 Pro. Обычная модель предлагает в целом аналогичный версии Pro функционал и экран (6,78-дюймовый AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3200 × 1440 пикселей), но нет поддержки быстрой зарядки 200 Вт. Также у нее похуже камеры.

Стоимость iQOO 10 Pro начинается с €689 (~26 700 грн), а iQOO 10 – €520 (~20 400 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: