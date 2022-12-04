Предполагается, что смартфоны будут представлены до конца месяца.

Компания Oppo в ближайшие недели должна представить свои новые складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip. В сеть уже утекли почти все подробности о будущих флагманах.

По данным сетевых инсайдеров, Oppo Find N2 получит все тот же основной экран на 7,1 дюйма и внешний дисплей на 5,54-дюйма. Оба экрана предложат разрешение Full HD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Что касается раскладушки N2 Flip, то это будет конкурент Galaxy Flip 4. Смартфон получит основной 6,8-дюймовый и внешний 3,26-дюймовый OLED дисплеи, тыльную камеру с конфигурацией 50+8 Мп и батарею на 4300 мАч.

За производительность в Oppo Find N2 и N2 Flip будут отвечать чипсеты Snapdragon 8+ Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000+ соответственно. Также упоминается, что все дисплеи обоих смартфонов поставляет Samsung, а алгоритм обработки изображений настроен шведской фирмой Hasselblad.

Oppo Find N2 Flip на "живом" видеоролике

Find N – первый складной смартфон Oppo

В декабре прошлого года китайская компания Oppo представила Find N – свой фирменный складной смартфон, который составил конкуренцию аналогичным устройствам Xiaomi, Huawei и Samsung.

В Украине Oppo Find N доступен по цене от 47 000 грн за версию 8+256 ГБ. Это самый дешевый складной смартфон с большим экраном на данный момент.

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