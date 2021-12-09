Полноценная презентация OPPO Find N состоится 15 декабря в рамках конференции INNO DAY 2021.

Oppo готовится к выпуску смартфона Find N, который непременно придется по вкусу любителям компактных гаджетов.

Это первый складной смартфон компании, полноценная презентация которого состоится 15 декабря в рамках конференции INNO DAY 2021.

Согласно анонсу, OPPO Find N стал результатом четырех лет интенсивных исследований. За это время инженеры создали шесть поколений прототипов, а первый был готов еще в апреле 2018 года. С выпуском решили не спешить, чтобы сделать действительно надежный гаджет.

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Пит Лау, руководитель подразделения по планированию и разработке продуктов OPPO, отметил, что им удалось убрать складку по центру дисплея, а внешний сделать с минимальными симметричными рамками, "изобретя, пожалуй, лучшие конструкции шарниров и дисплея, доступные на сегодняшний день".

Характеристики готовящегося к выпуску смартфона пока не раскрываются. По слухам, его снабдят платформой Snapdragon 888, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт и стереодинамики Dolby Audio.

Ранее УНИАН писал, что Samsung представила один из самых дешёвых 5G-смартфонов на рынке. Новинка может похвастаться хорошим экраном с повышенной частотой обновления до 90 Гц вместо привычных 60, боковым сканером пальца и тройной основной камерой.

В США смартфон появился на прилавках еще на прошлой неделе по цене 250 долларов (около 6799 грн по курсу). О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

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Автор: Денис Пономаренко