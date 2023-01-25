Исправления безопасности можно установить на любую версию iOS, с 12-й по 15-ю.

Apple внезапно выпустила по два обновления для почти десятилетнего iPhone 5s и других устаревших устройств. Все они содержат важные исправления ошибок, относящихся к системе безопасности.

Исправления безопасности можно установить на любую версию iOS, с 12-й по 15-ю. Самым старым телефоном, для которого вышло обновление, оказался представленный в 2013 году iPhone 5s, сообщает издание Appleinsider.

Аналогичное обновление с исправлениями безопасности и мелкими доработками получили старые ноутбуки и планшеты. Размер обновления составляет около 300 МБ, для установки достаточно зайти в настройки и запросить обновление. Для установки необходимо 50% заряда устройства.

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В обновлении, помимо всего прочего, исправляется серьезная уязвимость WebKit, которая позволяет специально созданному злоумышленниками веб-контенту запускать выполнение вредоносного кода. Более того, уязвимость активно используется киберпреступниками.

Полный список устройств, получивших апдейт, выглядит так:

Вместе с тем Apple открыла доступ к iOS 16.3 с iPadOS 16.3 всем желающим. Также стала доступна iOS 15.7.3 для старых iPhone, не поддерживающих iOS 16.

Из заметных обновлений iOS 16.3 можно выделить возможность усилить безопасность Apple ID с помощью физического ключа, поддержку HomePod второго поколения, а также изменения в работе SOS. Помимо этого, устранен ряд багов.

Ранее в сети показали, как будет выглядеть следующее поколения iPhone. Все смартфоны серии iPhone 15 получат "интерактивный вырез" и изогнутые к тыльной крышке грани, а Pro-версии получат более тонкие рамки вокруг дисплея.

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