Вместе с iOS 16.2 вышла iOS 15.7.2 с исправлениями безопасности для старых устройств, на которых недоступно обновление iOS 16.

Наряду с релизом свежих версий iOS 16.2 и iPadOS 16.2, компания Apple также не забыла про владельцев старых устройств, оставшихся на прошлогодних "яблочных" операционных системах.

Апдейт под маркировкой iOS 15.7.2 доступен владельцам iPhone 6S, SE первого поколения, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 5-го поколения, iPad mini 4, а также iPod Touch 2019 и более свежих моделей, несовместимых с iOS 16.

Данное обновление содержит важные исправления ошибок, относящихся к системе безопасности. Оно рекомендуется для установки всем пользователям – сообщает Apple в заметке к релизу.

К примеру, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных. Свежий апдейт также включает в себя устранение багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих сборках ПО.

Обновление iOS 15.7.2 уже доступно для установки. Если рассылка по каким-то причинам задерживается, ее можно установить в ручном режиме. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление программного обеспечения.

Apple выбрала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры. Всего компания выделила 16 проектов для разных платформ, удостоив их премии App Store Award 2022. Так, лучшим приложением для iPhone назвали BeReal, лучшей игрой – Apex Legends Mobile.

Вдобавок Apple выбрала пять приложений 2022 года, оказавшие "культурное влияние". Одним из таких назвали How We Feel, которое предлагает оценить свое эмоциональное благополучие при помощи простых ежедневных тестов

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