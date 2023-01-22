Все смартфоны серии iPhone 15 получат "интерактивный вырез" и изогнутые к тыльной крышке грани.

Если верить инсайдерской информации, все смартфоны будущей серии iPhone 15 сохранят экраны тех же размеров, что используются сейчас.

При этом ожидается, что Apple в новых айфонах вернется к форме линейки iPhone 11. В частности, старшие модели получат изогнутые к тыльной крышке грани и более тонкие рамки вокруг дисплея.

С более тонкими рамками и изогнутыми краями может получиться тот же эффект, что и на Apple Watch – пишет инсайдер ShrimpApplePro, который еще в апреле первым выложил фотографии макетов смартфонов линейки iPhone 14, которые в итоге оказались совершенно точными.

Инсайдер заметил, что iPhone 15 и 15 Plus тоже получат изогнутые грани, но рамки, судя по всему, тоньше не станут. Вдобавок все модели следующего поколения iPhone получат вырез Dynamic Island – это уже подтверждал другой информатор Росс Янг. Напомним, в текущем поколении Dynamic Island является эксклюзивом для Pro-моделей.

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

Это интересное решение быстро взяли на вооружение китайские разработчики приложений под Android.

iPhone 15: что еще известно

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Самым дорогим и мощным смартфоном Apple в 2023 году станет iPhone 15 Ultra, который заменит модель Pro Max. Вместе с тем он станет первым "титановым" айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

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