Он в первую очередь пригодится владельцам старых или маломощным ПК.

В сети раскрыли простой способ ускорить уcтановку обновлений ОС Windows. Он в первую очередь пригодится владельцам старых или маломощным ПК.

Редакторы портала Neowin выяснили, что обновления устанавливаются чуть ли не на 20% быстрее, если завершить работу приложения "Параметры". Виновником этого является процесс MoUSO, создающий дополнительную нагрузку на процессор.

Тесты показали, что с запущенным приложением крупный набор обновлений и апдейтов устанавливался почти 21 минуту, а после его закрытия всего за 17,5 минут.

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Проверить влияние процесса на систему можно самостоятельно – достаточно запустить диспетчер задач. По какой причине "Параметры" тормозят обновление, и почему это происходит, журналистам выяснить так и не удалось.

Ранее Google предложила владельцам старых ПК и ноутбуков отказаться от Windows и перейти на Chrome OS Flex – это бесплатная "облачная" система, которая славится своей оптимизацией под слабые устройства.

В меж тем Microsoft подтвердила, что релиз Windows 12 в этом году ждать не стоит, поскольку Windows 11 все еще недостаточно популярна у пользователей. Поэтому этой осенью компания выпустит большое обновление Windows 11 с опорой на искусственный интеллект.

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