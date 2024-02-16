В первую очередь оно предназначено для пользователей Windows 10, которые по каким-то причинам не могут обновиться до новой ОС.

Компания Google предложила владельцам старых ПК и ноутбуков отказаться от Windows и перейти на Chrome OS Flex – это бесплатная "облачная" система, которая славится своей оптимизацией под слабые устройства.

Как известно, официально поддержка Windows 10 закончится осенью 2025 года. Поскольку многие устройства слишком слабы для перехода на Windows 11, их владельцам придется обновлять железо или платить Microsoft за расширенную поддержку. Теперь у них есть компромиссное решение, пишет Windows Central.

Chrome OS Flex представляет собой проапгрейднутую версию базовой Chrome OS: пользователи получают доступ ко всем возможностям "хрома", голосовому ассистенту и, приложениями для Android. Google обещает регулярные апдейты системы безопасности, шифрование данных и потенциально повышенную производительность старых устройств.

Установить ChromeOS Flex может любой желающий, более того, сам процесс занимает "считанные минуты". Для этого достаточно перейти на страницу "Руководство по установке ChromeOS Flex", создать установочную флешку и следовать дальнейшим инструкциям.

Есть один момент, который обязательно нужно знать перед установкой новой ОС – запускать программы для Windows в ней нельзя. Это может отпугнуть многих пользователей. Таким образом, переход на решение от Google подойдет в первую очередь тем, кто пользуется исключительно офисными программами и браузером.

По данным на начало 2024 года, доля Chrome OS и Chrome OS Flex на рынке операционных систем составляет скромные 2%. Владельцев Windows-компьютеров гораздо больше – 73%.

Ранее Microsoft подтвердила, что релиз Windows 12 в этом году ждать не стоит, поскольку Windows 11 все еще недостаточно популярна среди пользователей. Поэтому этой осенью компания выпустит большое обновление Windows 11 с опорой на искусственный интеллект.

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