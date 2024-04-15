Первые компьютеры Mac с чипами M4 дебютируют в конце 2024 года, и они продолжат выходить весь 2025-й.

Следующие 12-15 месяцев обещают быть богатым на новые Mac. Apple растянет релизы на весь год, но самым насыщенным периодом окажется 2025 год.

О новых Mac с чипами M4 ранее рассказал авторитетный журналист и инсайдер Марк Гурман. Теперь же он опубликовал более точный график выхода устройств. Вот в каком порядке Apple будет выпускать Mac:

Недорогой 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4 – конец 2024 года. 24-дюймовый iMac с M4 – конец 2024 года. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max – конец 2024/начало 2025 года. Mac mini с чипами M4 и M4 Pro – конец 2024/начало 2025 года. 13- и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M4 – весна 2025 года. Mac Studio с чипом M4 – середина 2025 года. Mac Pro с чипом M4 Ultra – вторая половина 2025 года.

По информации журналиста, Apple проводила внутреннее тестирование чипа M3 Ultra для Mac Studio и Mac Pro, но некоторые будущие компьютеры не получат его и сразу перейдут к M4.

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Уже известно, что основные улучшения в процессорах серии M4 будут связаны с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, новый чип предложит заметно улучшенную производительность и энергоэффективности.

Какие новинки ждать от Apple до конца 2024 года

В начале мая Apple наконец представит новые планшеты, и оба релиза, если верить слухам, будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

Через месяц, в июне, пройдет презентация iOS 18 и других ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

В сентябре анонсируют iPhone 16. О них известно почти все: еще одна кнопка на корпусе, увеличенный дисплей в "прошках" и рекордное количество расцветок. Тогда же выйдут новые Apple Watch и AirPods.

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