Автономность "умных" яблочных часов является их давним слабым местом, и в Apple об этом знают.

Базовая линейка Apple Watch превратилась в один из самых консервативных девайсов Apple – это минорные обновления без "изюминки". Но в 2024 году с выходом юбилейных Apple Watch Series 10 компания заметно прокачает свои смарт-часы, говорят инсайдеры.

Корейский ресурс The Elec сообщает, что будущие модели Apple Watch Series 10 будут оснащены более энергоэффективным OLED-дисплеем. Ранее ходили слухи о дисплеях mini-LED для часов, но позже стало известно, что в ближайшие пару лет их можно не ждать из-за дороговизны.

Пользователи вряд ли заметят разницу с Apple Watch 9, просто взглянув на дисплей, но это изменение позволит заметно увеличить время работы без подзарядки. Автономность "умных" яблочных часов является их давним слабым местом, и Series 10 элегантно решит эту проблему без повышения ценника.

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Apple Watch 10 ожидаются в сентябре вместе с iPhone 16 и AirPods. Журналист Bloomberg Марк Гурман ранее говорил, что юбилейные Apple Watch будут важным релизом для Apple и владельцы актуальных Apple Watch "наверняка захотят обновиться".

Кроме юбилейных Apple Watch компания готовит новое поколение бюджетных SE, которые в 2023 году решили не анонсировать. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит – их запуск отложен на неопределенный срок.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетов в мае. Оба релиза будут довольно серьезным: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

А в июне пройдет презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone. Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

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