Вместе с новым чипсетом M4 они обзаведутся набором ИИ-функций по аналогии с конкурентами.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман опубликовал новый отчет, посвященный будущим MacBook Pro с чипами M4. Свежая линейка впитает в себя лучшее из профессиональных ноутбуков Apple, но получит одно важное отличие от своих предшественников.

Как известно, в 2023 году Apple дважды обновила MacBook Pro – в январе ноутбуки получили процессоры M2, а в октябре – M3. Вероятно, анонс чипов линейки M4 состоится в конце осени 2024, тогда же выйдут новые лэптопы Apple. Премьера остальных состоится в начале 2025-го.

По словам источника, Apple уже близка к запуску производства процессоров M4. В линейку войдут три модели под кодовыми названиями Donan, Brava и Hidra. Все они получат расширенные ИИ-возможности по аналогии с конкурентами, но точный список таких функций пока неизвестен.

Видео дня

Также Apple планирует серьезно прокачать производительность настольных Mac Pro с помощью нового чипа и 512 ГБ оперативной памяти. Сейчас в Mac Pro можно установить максимум 192 ГБ ОЗУ.

Процессоры M4 будут построены по тому же 3-нм техпроцессу, что и M3, но поставщик Apple TSMC, как ожидается, применит улучшенную версию этого процесса для повышения производительности и энергоэффективности. Кроме того, новый чип будет включать в себя более быстрый и эффективный Neural Engine для задач искусственного интеллекта.

Когда пройдет следующая презентация Apple и что на ней покажут

На начало мая у Apple запланирована премьера новых планшетов, и оба релиза, если верить слухам, будут серьезными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

Через месяц, в июне, пройдет презентация iOS 18. Ожидается, что это будет "самое крупное обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

Вас также могут заинтересовать новости: