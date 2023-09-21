Некоторых животных усыпили после того, как их состояние здоровья ухудшилось после имплантации мозгового чипа.

Компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, продолжает разрабатывать инновационный чип, который позволил бы людям без проводов, только с помощью мозга управлять различными устройствами и даже общаться с другими людьми. Чип уже протестировали на обезьянах и собираются тестировать на людях.

10 сентября Илон Маск в комментарии в X (Twitter) впервые признал, что во время испытания умирали обезьяны. В то же время он утверждал, что ни одна из смертей не была связана с имплантацией. Однако расследование, проведенное изданием WIRED, показало обратное.

Журналисты изучили ветеренарные записи, а также опросили бывшего сотрудника Neuralink и исследователей, и выяснили, что некоторых животных усыпили после того, как их состояние здоровья ухудшилось после имплантации мозгового чипа.

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Ветеринарные записи Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (CNPRC), биоисследовательского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, финансируемого федеральным бюджетом США и участвовавшего в тестировании Neuralink с 2017 по 2020 годы, показали, что после процедур, связанных с хирургической имплантацией электродов в мозг, у многих обезьян наблюдались серьезные осложнения. У макак фиксировали частичный паралич, отек мозга, кровавую диарею и другие осложнения. На эту информацию, в частности, обратила внимание некоммерческая организация Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM), которая требует провести расследование в отношении возможного мошенничества со стороны Маска и Neuralink.

Записи показывают историю нескольких обезьян, состояние здоровья которых значительно ухудшилось после имплантации. В частности, обезьяна. помеченная как "Животное 20" после экспериментальной операции для определения "живучести" имплантата, царапала место хирургического вмешательства, из-за чего развились грибковая и бактериальная инфекции. Вскоре больную обезьяну усыпили.

"Животное 15" после операции начало давить головой на пол, что могло быть симптомом боли или инфекции, затем начало терять координацию и неудержимо дрожать. В течение месяцев состояние обезьяны ухудшалось. Животное усыпили, а вскрытие показало, что у него было кровоизлияние в мозг, а импланты Neuralink оставили на коре головного мозга повреждения.

Еще одну обезьяну, "Животное 22", усыпили после того, как выяснилось, что вживленный в ее мозг имплант не держится – винты, крепившие его к черепу, ослабли.

Кроме этого, исследователи опровергли заявления Маска о том, что якобы часть подопытных животных были "близки к смерти" и умерли по другим причинам.

"Эти обезьяны были у нас в течение года или около того до проведения каких-либо операций", – говорит бывший сотрудник Neuralink и добавляет, что заявление Маска – "прямая выдумка".

Исследователь калифорнийского центра CNPRC также опровергает это заявление Маска. "Это хорошенькие молодые обезьянки. Трудно представить, что эти обезьяны, которые не были взрослыми, по какой-то причине были неизлечимы", – говорит исследователь.

Расследование Neuralink

Neuralink подавала заявку с целью получить разрешение на проведение клинических испытаний своих мозговых чипов на людях. В начале 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отклонило заявку, выразив обеспокоенность по поводу литиевых батарей в устройстве, а также возможной миграции имплантатов в другие части человеческого мозга.

После этого в декабре 2022 года стало известно, что Министерство сельского хозяйства США начало расследование относительно обращения Neuralink с некоторыми подопытными животными. А в феврале 2023 года Министерство транспорта США начало расследование Neuralink – из-за обвинений в небезопасной транспортировке устойчивых к антибиотикам патогенов.

В мае этого года FDA дало компании разрешение на испытания на людях. На этой неделе Neuralink также объявила, что получила одобрение испытаний, включающих исследования на людях с параличом с целью протестировать управления клавиатурой или курсором компьютера с помощью чипов.

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