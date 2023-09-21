Компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, продолжает разрабатывать инновационный чип, который позволил бы людям без проводов, только с помощью мозга управлять различными устройствами и даже общаться с другими людьми. Чип уже протестировали на обезьянах и собираются тестировать на людях.
10 сентября Илон Маск в комментарии в X (Twitter) впервые признал, что во время испытания умирали обезьяны. В то же время он утверждал, что ни одна из смертей не была связана с имплантацией. Однако расследование, проведенное изданием WIRED, показало обратное.
Журналисты изучили ветеренарные записи, а также опросили бывшего сотрудника Neuralink и исследователей, и выяснили, что некоторых животных усыпили после того, как их состояние здоровья ухудшилось после имплантации мозгового чипа.
Ветеринарные записи Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (CNPRC), биоисследовательского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, финансируемого федеральным бюджетом США и участвовавшего в тестировании Neuralink с 2017 по 2020 годы, показали, что после процедур, связанных с хирургической имплантацией электродов в мозг, у многих обезьян наблюдались серьезные осложнения. У макак фиксировали частичный паралич, отек мозга, кровавую диарею и другие осложнения. На эту информацию, в частности, обратила внимание некоммерческая организация Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM), которая требует провести расследование в отношении возможного мошенничества со стороны Маска и Neuralink.
Записи показывают историю нескольких обезьян, состояние здоровья которых значительно ухудшилось после имплантации. В частности, обезьяна. помеченная как "Животное 20" после экспериментальной операции для определения "живучести" имплантата, царапала место хирургического вмешательства, из-за чего развились грибковая и бактериальная инфекции. Вскоре больную обезьяну усыпили.
"Животное 15" после операции начало давить головой на пол, что могло быть симптомом боли или инфекции, затем начало терять координацию и неудержимо дрожать. В течение месяцев состояние обезьяны ухудшалось. Животное усыпили, а вскрытие показало, что у него было кровоизлияние в мозг, а импланты Neuralink оставили на коре головного мозга повреждения.
Еще одну обезьяну, "Животное 22", усыпили после того, как выяснилось, что вживленный в ее мозг имплант не держится – винты, крепившие его к черепу, ослабли.
Кроме этого, исследователи опровергли заявления Маска о том, что якобы часть подопытных животных были "близки к смерти" и умерли по другим причинам.
"Эти обезьяны были у нас в течение года или около того до проведения каких-либо операций", – говорит бывший сотрудник Neuralink и добавляет, что заявление Маска – "прямая выдумка".
Исследователь калифорнийского центра CNPRC также опровергает это заявление Маска. "Это хорошенькие молодые обезьянки. Трудно представить, что эти обезьяны, которые не были взрослыми, по какой-то причине были неизлечимы", – говорит исследователь.
Расследование Neuralink
Neuralink подавала заявку с целью получить разрешение на проведение клинических испытаний своих мозговых чипов на людях. В начале 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отклонило заявку, выразив обеспокоенность по поводу литиевых батарей в устройстве, а также возможной миграции имплантатов в другие части человеческого мозга.
После этого в декабре 2022 года стало известно, что Министерство сельского хозяйства США начало расследование относительно обращения Neuralink с некоторыми подопытными животными. А в феврале 2023 года Министерство транспорта США начало расследование Neuralink – из-за обвинений в небезопасной транспортировке устойчивых к антибиотикам патогенов.
В мае этого года FDA дало компании разрешение на испытания на людях. На этой неделе Neuralink также объявила, что получила одобрение испытаний, включающих исследования на людях с параличом с целью протестировать управления клавиатурой или курсором компьютера с помощью чипов.