До сих пор компания тестировала технологию на животных.

Илону Маску все-таки разрешили клинические испытания чипов Neuralink, внедряемых в головной мозг, на людях. Разрешение выдало Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает Reuters.

Испытания на обезьянах показали, что технология работает. Животные с имплантом в мозге спокойно сидели на стуле и неплохо справлялись с аркадной игрой Pong, управляя джойстиком с помощью силы мысли.

В ноябре 2022 года Маск объявил, что стартап начнет испытания на людях через полгода. Компания Neuralink отправила заявку на разрешение в FDA в начале 2022 года. Известно, что регулятор США изначально отклонил просьбу, указав на несколько проблем. В частности, регуляторы опасались возможных последствий при их извлечении.

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Neuralink пообещала в ближайшее время раскрыть больше деталей о наборе на испытания. Сколько человек смогут принять участие в тестировании, неизвестно.

В будущем миллиардер хочет вживить чип и себе. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, контролировать гормоны, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Илона Маска уже опередили

Neuralink разрабатывает интерфейс для прямой связи мозга с компьютером. Стартап Илона Маска не претендует на первенство в имплантации чипа человеку: летом 2022 года стало известно, что стартап Synchron первым в США имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс, который позволяет управлять электронными устройствами силой мысли.

А в феврале этого года компания отчиталась об успешном испытании своего импланта на людях. В Synchron считают, что технология практически готова к массовому применению.

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