Компанию уличили в незаконном использовании ИИ-артов по фильму для рекламы Cybercab.

Продюсерская компания Alcon Entertainment, ответственная за создание фильма "Бегущий по лезвию 2049", подала иск против Маска и его компании Tesla. Претензии продюсеров связаны с недавней презентацией электромобиля-роботакси Tesla Cybercab.

На мероприятие использовались иллюстрации в стиле "Бегущего по лезвию", созданные при помощи генеративных нейросетей. В Tesla сделали это, несмотря на прямой отказ в сотрудничестве, пишет The Verge.

В документах указано, что Tesla, ее генеральный директор и Warner Bros. Discovery изначально обратились за разрешением на использование кадра из фильма для рекламной кампании Cybercab – полностью автономного такси. Однако после получения отказа они, предположительно, создали и использовали изображение с помощью ИИ.

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Alcon Entertainment поясняет, что отказ был связан с желанием дистанцировать фильм от радикальных политических и социальных взглядов Маска. В компании также не захотели ассоциироваться с Tesla, так как рассматривают возможность сотрудничества с другими автомобильными компаниями для продвижения сериала "Бегущий по лезвию 2099".

Продюсеры намерены получить от Tesla компенсацию за нарушение авторских прав. Размер компенсации предстоит определить суду. Также в компании хотят, чтобы суд запретил Tesla в дальнейшем использовать подобные ИИ-арты для рекламы своей продукции.

На недавнем мероприятии Tesla Маск продемонстрировал роботизированное такси Cybercab с двумя дверями в форме крыла чайки без руля и педалей, беспилотный фургон Robovan и гуманоидного робота-помощника Optimus.

Стоимость поездок на такси Маск обещает сделать дешевле автобусов – в районе 20 центов (8 грн) за 1 км. А еще заявляет, что оно в 10-20 раз безопаснее управляемых человеком машин. Производство запустят в 2026 или 2027.

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