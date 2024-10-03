Предприниматель обеспокоен возможной утратой контроля над искусственным интеллектом в будущем, однако рост энергозатрат для ИИ его не беспокоит.

В новом интервью основатель Microsoft Билл Гейтс поделился своими главными страхами в связи с развитием искусственного интеллекта. Хоть предприниматель верит в светлое будущее ИИ, он выделил три ключевые проблемы, которые, по его мнению, требуют внимания. Об этом сообщает Business Insider.

Во-первых, его беспокоит, что "плохие люди с дурными намерениями будут использовать ИИ для киберпреступлений, биотерроризма и войн". По его словам, нужно создать ИИ, который мог бы им противостоять и быть на шаг впереди.

Во-вторых, Гейтс обеспокоен влиянием ИИ на рынок труда. При должном обучении медицинские ИИ-инструменты смогут точно ставить диагнозы, а также возьмут на себя рутинные задачи менеджеров по продажам, техподдержки и других специалистов. При этом Гейтс признал, что хоть ИИ может облегчить нагрузку на специалистов, в результате чего можно будет уменьшить рабочую неделю, такие быстрые изменения вызывают беспокойство.

Видео дня

В-третьих, предприниматель разделяет опасения других экспертов, связанные с потерей контроля над ИИ. Особенно это касается идеи разработки общего ИИ, который в какой-то момент будет превосходить человеческий разум и сможет уничтожить людей.

При этом предпринимателя, например, не беспокоит рост энергопотребления, связанный с ИИ. Он уверен, что в будущем искусственный интеллект сам найдет способы решения этой проблемы.

Сам Гейтс рассказал, что активно интегрирует ИИ в свою повседневную жизнь. Например, для подведения итогов встреч, которые он посещает. Ранее он признавался, что использует ChatGPT при написании текстов и планировании встреч.

Напомним, в прошлом месяца OpenAI выпустила свою первую версию ИИ с "мозгом" на уровне доктора наук. В компании считают, что наиболее важные области прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью рассуждать.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которую человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

Вас также могут заинтересовать новости: