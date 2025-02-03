ChatGPT научился проводить 'глубокие исследования'– бот прошерстит весь интернет за вас

В отличие от обычного чат-бота, этот инструмент не просто формулирует ответы, а самостоятельно ищет информацию в интернете и собирает ее воедино.

OpenAI объявила о запуске Deep Research – специального режима ChatGPT для "глубоких исследований". Разработчики совместили думающую модель GPT-o3 с поиском в сети.

Во время исследования Deep Research описывает каждый свой шаг, а по итогу работы предоставляет не только текст, но и графики, иллюстрации и источники. Процесс генерации может занимать как 5 минут, так и полчаса.

"Deep Research работает, планируя и выполняя многошаговую траекторию для поиска необходимых данных, возвращаясь назад и реагируя на информацию в реальном времени при необходимости", – говорят в OpenAI.

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Тему для работы можно задавать и корректировать как в текстовом формате, так и с помощью прикрепленых файлов. OpenAI также отметила, что Deep Research обладает ограничением на "глубокие рассуждения", так как иногда ИИ-агент может "иногда галлюцинировать".

Пока услуга доступна только платным подписчикам ChatGPT Pro с лимитом в 100 генераций в месяц. В будущем инструмент добавят в подписку Plus с 10 использованиями в месяц.

Ранее в ChatGPT появилась "думающая" ИИ-модель o3-mini. Она стала гораздо быстрее и эффективнее старой версии, а также доступна для всех пользователей, включая тех, кто не оформил платную подписку на сервис.

Меж тем у ChatGPT появился новый серьезный конкурент. Китайский чат-бот DeepSeek уже стал самым скачиваемым в американском App Store и не на шутку напугал американских разработчикам в сфере ИИ.

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