Это самый большой месяц для ChatGPT с момента запуска в ноябре 2022 года.

Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот, и в марте этого года мобильный клиент чат-бота стал самым загружаемым приложением в мире (без учета игр), обогнав обычных претендентов на первое место, Instagram и TikTok.

Согласно отчету Appfigures, установки ChatGPT выросли на 28% с февраля по март и достигли 46 миллионов новых загрузок в прошлом месяце. Аналитики говорят, что это самый большой месяц для ChatGPT с момента запуска в ноябре 2022-го.

Несмотря на то, что большая часть загрузок ChatGPT приходилась на Android, приложение с искусственным интеллектом имело заметное преимущество в iOS над TikTok и Instagram.

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Пику популярности клиента ChatGPT несомненно способствовал вирусный тренд, заключающийся в генерации картинок в стиле мультфильмов студии Ghibli. В OpenAI говорили, что спрос был настолько высоким, что "плавил" графические процессоры компании.

В феврале OpenAI также "развязала руки" ChatGPT, позволяя генерировать эротику и другой NSFW-контент. В то же время в сети обратили внимание, что компания сократила цензуру в спорных вопросах, позволяя чатботу обсуждать ранее запрещенные темы.

Далее в планах у OpenAI запуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая большая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Якобы она будет способна изучить любую задачу, которую люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Также УНИАН рассказывал, что создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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