Публичный анонс новой версии ОС состоится через полторы недели, а выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

В начале июня на летней презентации Apple покажет новые версии своих операционных систем и других софтверных продуктов. Айфон – самый популярный смартфон в мире, поэтому именно предстоящее обновление мобильной iOS до 17-й версии наиболее интересно пользователям.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал о ключевых нововведениях, которые ждут новую версию мобильной операционной системы. Ожидается, что изменения затронут не только интерфейс, но и функциональность новой прошивки для актуальных смартфонов Apple.

По данным его источников, Apple хочет сделать из iPhone дисплей для умного дома с постоянным отображением обновляющейся информации. Например, встречи в календаре, погода и другие уведомления. Такой режим будет активен, когда смартфон находится в горизонтальном положении – идея состоит в том, чтобы телефон приносил пользу, даже если он просто лежит на столе.

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Судя по всему, Apple будет использовать Always-On Display для этого экрана, поскольку Гурман говорит, что в функции Apple будет использоваться темный фон с ярким текстом, чтобы его было легче читать. Яблочная компания планирует внедрить эту опцию и в iPad.

Также известно, что "Пункт управления" в iOS изменится впервые за шесть лет, но источники Bloomberg не распространяются о нем.

Еще одним ключевым нововведением в iOS 17 станет приложение "Журнал", которое будет своего рода "умным" личным дневником, куда пользователи в терапевтических целях смогут заносить информацию о прошедшем дне, а ИИ будет ее анализировать и давать рекомендации.

Внесут изменения и в SharePlay – функцию, которая позволяет пользователям iPhone и iPad совместно смотреть один и тот же контент, находясь в разных частях планеты. Первоначально она была анонсирована как часть iOS 15 в 2021 году.

Когда выйдет iOS 17 и какие устройства ее будут поддерживать

Публичный анонс новой версии мобильной ОС состоится 5 июня на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ранее стало известно, что пользователи iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не получат iOS 17. Таким образом к обновляемым относятся iPhone XS и более новые модели: iPhone XS Maх, iPhone XR, все версии iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, включая Pro-линейки.

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