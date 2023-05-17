Как пишут журналисты, корпорация из Купертино готовится к анонсу первых очков смешанной реальности.

С 5 по 9 июня этого года Аpple проведет масштабное мероприятие Worldwide Developers Conference, более известное как WWDC. На нем компания расскажет об обновлениях операционных систем и других софтверных продуктов. А по слухам – не только о них.

Чтобы подогреть интерес к предстоящему ивенту, Apple поделилась программой мероприятий, в которой есть "Специальное вечернее мероприятие". На это обратил внимание портал 9to5Mac.

Мероприятие начнется в понедельник, 5 июня в 20:00 по Киеву, со вступительного кейноута, на котором Apple объявит о своих последних обновлениях операционных систем, включая iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Посетители также смогут принять участие в ключевом докладе "Положение дел с платформами", на котором будут представлены более подробные сведения об анонсах дня.

Видео дня

Ближе к вечеру пройдет традиционная церемония награждения Apple Design Awards, а уже вечером запланировано "Специальное вечернее мероприятие, которое вы не захотите пропустить". Там, как говорят различные инсайдеры, Apple покажет свой первый шлем смешанной реальности, о котором слухи ходят уже довольно давно.

Apple работает над XR-гарнитурой семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone до его запуска. Журналисты узнали, что глава Эппл Тим Кук настаивает на выпуске гарнитуры в этом году, хотя команда разработки считает, что нужно подождать еще несколько лет. Ее стоимость оценивается в $3000.

Уже известно, что устройство Apple будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR). В виртуальной реальности пользователи видят изображения и контент в очках. AR, с другой стороны, накладывает цифровой контент на изображение реального мира.

Также, по слухам, на WWDC 2023 анонсируют 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Ходят слухи о втором поколении AirPods Max и специальной версии AirPods Pro с USB-C.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, новые модели Apple Watch, возможно, расщедрятся на еще какие-нибудь анонсы.

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