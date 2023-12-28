Приложение очень похоже на ChatGPT, однако за него не нужно платить, чтобы получить доступ к последней модели GPT-4.

Компания Microsoft запустила отдельное Android-приложение для ИИ-помощника Copilot – оно бесплатно для всех и даже не требует регистрации. Версии для iOS пока нет – скорее всего, ее выпустят немного позже.

Чат-бот, работающий на тех же нейросетевых технологиях, что и ChatGPT, умеет вести беседы в трех разных стилях, искать нужную информацию со ссылками на источники и генерировать картинки через DALL-E 3.

При запуске Copilot появляется окно чата, в котором можно либо ввести запрос, либо пообщаться с ИИ-помощником. Сервис предназначается также для помощи в составлении писем, обобщение сложных и длинных текстов, многоязычного перевода и многого другого.

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На данный момент Copilot является полностью бесплатным, тогда как OpenAI за доступ к GPT-4 в рамках ChatGPT просит оформить платную подписку за $20 в месяц. Вдобавок, общаться с Copilot можно без авторизации в Microsoft Account,

Отмечается, что в следующем году искусственный интеллект и приложения на базе ИИ могут стать ключевой фишкой в мобильных устройствах. Например, в так называемых "умных" смартфонах.

Copilot является главной альтернативой популярному чат-боту ChatGPT. Ранее в этом году Microsoft запустила технологию искусственного интеллекта в своей поисковой системе Bing, добавив интерфейс, подобный ChatGPT, в результаты поиска. А в декабре он был интегрирован в Windows 10.

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