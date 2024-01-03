Всего в топ попало 10 моделей: от MacBook и до менее известных брендов.

Специалисты продолжают подводить технологические итоги 2023 года. Ресурс Hardware Canucks представил видеообзор на лучшие ноутбуки, выпущенные в этом году. В него попали самые удачные модели для работы, учебы и игр под любой бюджет.

Лучшим сбалансированным ноутбуком для работы назвали MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем и чипом M2 внутри. Он тонкий, легкий, быстрый и бесшумный, а без розетки "живет" 14 часов. Если ограничений в бюджете нет, то лучшим выбором будет MacBook Pro на базе M3 Pro или M3 Max.

Лучшим ноутбуком на базе Windows назвали Lenovo Slim Pro 9i. От дисплея с высоким разрешением и кадровой частотой до 10 часов автономной работы и широкого выбора портов – это впечатляющий вариант как для работы/учебы, так и создания медиаконтента. В качестве бюджетной альтернативы можно рассмотреть ASUS ZenBook 14X OLED или DELL XPS 15.

Еще одна модель из списка – ASUS ROG Zephyrus G14. Он подойдет в качестве компактного геймерского ноутбука. По словам обозревателей, это идеальная модель для тех, кто много путешествует и не хочет носить с собой гигантские "кирпичи". В свою очередь, Lenovo Legion Slim 7i был отмечен как лучший полноразмерный игровой ноутбук с мощным железом и экраном 240 Гц.

Если нужен ноутбук, сопоставимый с геймерскими десктопными ПК, то таковым будет ASUS ROG Scar 17 X3D с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 4090. Также эксперты порекомендовали другой мощный игровой ноутбук за разумные деньги – ASUS ROG Zephyrus M16.

Наконец, Lenovo Yoga Book 9i получил награду как самый необычный ноутбук 2023 года. Это модель с двумя полноразмерными OLED-дисплеями, отдельной Bluetooth-клавиатурой и стилусом.

Как сообщал УНИАН, главный техноблогер в мире MKBHD назвал 10 лучших смартфонов 2023. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, батарея и "цена-качество".

А эксперты из PC Gamer назвали лучшие процессоры и видеокарты 2023 года для игр и работы. В традиционный топ вошли по 3 модели: все они предлагают оптимальный баланс цены и производительности.

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