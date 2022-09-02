Нечто подобное корейский гигант уже провернул в 2019 году со своим Galaxy Fold, но здесь все кажется куда революционней.

Многие еще не привыкли к складным смартфонам, а компания Samsung уже готовится к куда более заметной революции.

Редакция портала 91Mobiles обнаружила свежий патент корейского гиганта, на которых описывается гаджет, способный заменить собой сразу и смартфон, и смарт-часы.

Добиться эффекта 2в1 удалось благодаря гибкому дисплею устройства, который условно поделен на четыре части и может сгибаться разными способами. Например, можно сложить его в виде браслета, как показано на примере ниже, – на выходе получается полноценная альтернатива смарт-часам, но с куда более крупным экраном.

Видео дня

Кроме того, гаджет можно сложить в форме треугольника. В таком форм-факторе две части дисплея на обоих концах служат контроллерами, а содержимое (время, уведомления и другая информация) отображается на большом экране посередине.

Также, судя по изображениям, если сложить две крайние части, получается обычный смартфон.

Ранее УНИАН рассказывал, что Huawei готовит к выпуску необычный ноутбук без дисплея и клавиатур. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров.

Также сообщалось, что Oppo запатентовала смартфон с камерой на боковой грани корпуса. По замыслу дизайнеров, дополнительная камера должна работать в связке с основной.

Вас также могут заинтересовать новости: