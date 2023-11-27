Свежая сборка Windows 11 обзавелась ИИ-чат-ботом ChatGPT прямо в командной строке – то есть, в приложении Windows Terminal.

После поисковика Bing и браузера Edge Microsoft решила встроить популярный чат-бот ChatGPT в командную строку (терминал) Windows 11. Искусственный интеллект должен сделать общение с терминалом более понятным для пользователя.

Как сообщает портал Windows Latest, ChatGPT в командной строке фактически выполняет функции ассистента. Бот можно использовать для генерации команд, объяснения ошибок и получения рекомендаций.

На опубликованном примере пользователь просит ИИ-помощника показать все файлы с расширением.md. В ответ он получает команду – "dir *.md". С помощью специальной кнопки предложенная команда легко копируется в командную строку для ее выполнения. Если же исходная команда почему-то не работает, ChatGPT предложит альтернативные варианты достичь нужного результата.

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Пока использовать ChatGPT в терминале могут не все: необходимо загрузить приложение с GitHub и настроить данные службы Azure A с помощью платного ключа. Вся работа с ИИ в терминале происходит с помощью сервера OpenAI.

Microsoft говорит, что интегрированный в терминал искусственный интеллект представляет собой эффективный инструмент для повышения продуктивности и в целом упрощения взаимодействия с командной строкой в Windows. Когда нововведение заработает в стабильных сборках Windows 11, неизвестно.

Ранее УНИАН рассказывал о самой "умной" компьютерной мышке в мире со встроенным ChatGPT. У мышки много особенностей, в том числе возможность превратить записанную лекцию в короткий и понятный текст. Это идеальный гаджет для тех, кто учится, выступает с докладами или делает заметки.

Говоря о самом ChatGPT, ранее в этом месяце голосовая функция наконец-то стала доступна для всех пользователей. ИИ-чат-бот примет запрос голосом и сам даст ответ в аудиоформате.

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