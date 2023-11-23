В компании работают над проектом под кодовым именем Q*, который способен достичь потенциала человеческого мозга в широком спектре задач.

Исследователи компании OpenAI, создавшей чат-бота ChatGPT, предупредили руководство об открытии "мощного искусственного интеллекта, который может угрожать человечеству". Это произошло незадолго до того, как Сэм Альтман был уволен с поста генерального директора.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Модель под кодовым именем Q* пока умеет решать несложные математические задачи, однако это может стать ключом к универсальному ИИ, способному достичь потенциала человеческого мозга в широком спектре задач.

Исследователи считают, что математика – это передовой рубеж развития генеративного ИИ. Сегодняшним генеративным нейромоделям хорошо удается создавать и переводить текст, статистически предсказывая следующее слово. Но освоение математики "подразумевает, что ИИ будет иметь более широкие возможности рассуждения, что напоминает человеческий интеллект", пишет Reuters.

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Исследователи OpenAI не уточняют, какие именно угрозы несет Q*. Среди ученых уже давно ведутся дискуссии об опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины: например, если они решат, что уничтожение человечества отвечает их интересам.

По словам источника издания Reuters, некоторые сотрудники всерьез обеспокоены тем, что у OpenAI нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта.

В марте этого года, вслед за переходом ChatGPT до языковую модель GPT-4, глава OpenAI Сэм Альтман признался, что он "немного боится" своего детища и что он несет реальную опасность, оказавшись "не в тех руках". Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Сэм Альтман вернется на должность гендиректора OpenAI

17 ноября совет директоров OpenAI объявил об увольнении сооснователя и главного разработчика ChatGPT Сэма Альтмана, сославшись на то, что он "был с ними не всегда откровенен". Возможно, открытие "мощного ИИ" стало одним из поводов для увольнения Альтмана.

20 ноября стало известно, что Альтман и ушедшие вслед за ним сотрудники OpenAI перешли в Microsoft, где займутся разработкой "передовых исследований в области искусственного интеллекта".

Спустя несколько дней, после угрозы большинства сотрудников OpenAI уволиться, с Альтманом удалось "достигнуть принципиального соглашения" о его возвращении на пост гендиректора.

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