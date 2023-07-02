Пользователя из Киева идентифицировали как россиянина.

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, оскандалилась, назвав Киев "частью России".

Как сообщил пользователь из Киева Святослав Степаненко, у него возникла проблема с постингом рекламных публикаций. Facebook оповещал об ошибке, объясняя отказ тем, что пользователь якобы находится на территории России.

Пользователь обратился в Службу поддержки Meta, попросив немедленно исправить ошибку. Мужчина отметил, что его возмущает тот факт, что пока Россия убивает украинцев, Facebook идентифицирует его как россиянина.

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Впрочем, представитель компании в ответе отметил, что Киев - это "часть России", и посоветовал "сменить часовой пояс".

"Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta - они считают, что Киев - это часть России. Прошу присоединиться всех, чтобы это пошерить и эта история получила огласку - давайте изменим мнения людей в Meta", - отметил пользователь.

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Напомним, что в Meta заявляли о планах отказаться от платной политической рекламы, так как она приносить больше вреда, чем выгоды.

Ранее Meta Corporation прекратила поддержку NFT в Instagram и Facebook. Для Украины это не особенно хорошо, поскольку это был один из источников сбора средств для волонтерских организаций.

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