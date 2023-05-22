Это самый большой штраф для компании в сфере защиты персональных данных.

Европейский регулятор по вопросам защиты персональных данных оштрафовал владельца Facebook корпорацию Meta на $1,3 миллиарда за передачу данных пользователей ЕС в США, сообщает Reuters.

Решение связано с делом австрийского борца за конфиденциальность Макса Шремса, который еще десять лет назад подал судебный иск к компании из-за риска слежки со стороны США.

Последнее соглашение между ЕС и США о передаче данных было признано недействительным Европейским судом в 2020 году. Однако, несмотря на это решение, Meta продолжала передавать данные, упирая на то, что "без возможности передавать данные через границы Интернет рискует быть разделенным на национальные и региональные хранилища".

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В связи с этим Ирландская комиссия по защите данных обвинила компанию в нарушении Регламента защиты данных. Наряду со штрафом, она также обязала Мета в течении пяти месяцев прекратить передачу данных европейских пользователей в США.

Это самый большой штраф для компании в сфере защиты персональных данных. Предыдущий рекордный штраф ЕС в размере 746 миллионов евро был наложен на компанию Amazon в 2021 году.

В заявлении Meta говорится, что она обжалует это решение, в том числе "неоправданный и ненужный штраф, который "создает опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний".

Новости корпорации Meta

Ранее в Meta заявляли о планах отказаться от платной политической рекламы, так как она приносить больше вреда, чем выгоды.

Ранее корпорация Meta прекратила поддержку NFT в Instagram и Facebook. Для Украины это не особенно хорошо, так как это был один из источников сбора средств для волонтерских организаций.

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