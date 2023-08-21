А бонусом портативная зарядка работает еще и как подставка для смартфона.

Известный производитель зарядных устройств, компания Anker, представила новый пауэрбанк-мультитул. Новинку назвали Anker 335 (Gen 2). Его основная особенность заключается в наличии встроенного кабеля USB-C.

Такое решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой лишний кабель для зарядки. На корпусе есть специальное место, чтобы спрятать там разъем кабеля, когда он не используется, сообщает Gizmochina.

Сам пауэрбанк характеризуется емкостью 20 000 мАч и способен выдавать до 22.5 Вт мощности, а помимо встроенного провода у него есть еще по одному порту USB-C и USB-A. Кроме этого в устройстве есть специальный держатель, чтобы удобно смотреть ролики во время зарядки.

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В Китае за Anker 335 (Gen 2) просят всего 229 юаней (около 1100 грн). О выходе этой модели за пределами Азии пока не сообщало, но появление ее на AliExpress и других маркетплейсах это вопрос времени.

Самые крутые гаджеты 2023-го – подборка УНИАН

Ранее в поле нашего зрения попал универсальный кабель-трансформер для всех гаджетов сразу: на одном конце у него USB-C, Lightning и MicroUSB, а на другом – USB-C и USB-A. Такой себе "швейцарский нож" в мире кабелей,

Также УНИАН рассказывал о Bluetooth-колонке, которую не надо заряжать – все благодаря встроенной в верхнюю часть солнечной панели. Даже искусственного освещения будет достаточно, чтобы она работала "бесконечно".

В 2023 году на рынке также дебютировал уникальный гаджет от Motorola, который добавляет спутниковую связь в любой смартфон. Он подключается к iPhone или Android-смартфону по Bluetooth, а просят за него всего 150 долларов.

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