Аксессуар "навешивается" прямо на смартфон и идеально подстрахует вдали от розетки.

Известный производитель зарядных устройств, компания Anker, представила новый компактный пауэрбанк для iPhone. Модель Anker Nano Power Bank имеет крохотные габариты и идеально подстрахует вас вдали от розетки.

Как передает 9to5Toys, зарядник получился очень компактным и удобным благодаря своему форм-фактору. Аксессуар размером с зажигалку и емкостью 5000 мАч "навешивается" прямо на смартфон.

Пауэрбанк подключается к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера, и остается там как некое продолжение корпуса девайса. Он сможет зарядить iPhone или iPad и кейс для AirPods 1,5-2 раза. Также устройство получило USB-C-порт, через который можно заряжать и сам пауэрбанк.

Видео дня

Anker Nano Power Bank может выдавать мощность 12 Вт – это почти столько же, сколько дают зарядные аксессуары от Apple.

Пока что пауэрбанк эксклюзив для США и некоторых других стран – на официальном сайте бренда за него просят 32 доллара (1200 грн). Доставки в Украину нет. Однако, скорее всего, в ближайшее время новинку можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее Xiaomi выпустила недорогой "карманный" пауэрбанк со встроенным кабелем USB-C. Такое уникурсальное решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой еще и кабель для зарядки.

В то же время УНИАН делился советами, как правильно выбрать пауэрбанк в 2023 году. Пауэрбанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

Вас также могут заинтересовать новости: