Так, на одном конце у него USB-C, Lightning и MicroUSB, а на другом – USB-C и USB-A.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появился, пожалуй, самый практичный гаджет 2023 года – Zeus-X Go. Это "швейцарский нож" в мире кабелей, который способен заменить собой все провода.

Так, на одном конце у него USB-C, Lightning и MicroUSB, а на другом – USB-C и USB-A. Кабель совместим со стандартами Power Delivery 3.1 и Quick Charge 3.0, поддерживает быструю зарядку до 240 Вольт и передачу файлов со скоростью 10 Гбайт в секунду.

Производитель заявляет, что их кабель способен зарядить или запитать почти любой гаджет от различных источников энергии и может использоваться для соединения одного устройства с другим. В общем и целом, сценариев его применения можно найти множество.

Также обещают, что благодаря конструкции провод никогда не запутается, а еще аксессуар можно повесить на ключи.

По предзаказу на Kickstarter за Zeus-X Go просят $24 (около 900 грн). Полноценные продажи стартуют в сентябре этого года.

Самые крутые гаджеты 2023-го – подборка УНИАН

Ранее в поле нашего зрения попал смартфон-"кроха" с 3-дюймовым экраном и прозрачным корпусом для тех, кто скучает по компактным решениям. Несмотря на габариты, телефон получил вполне себе хорошую "начинку", а стоит он всего 139 долларов.

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