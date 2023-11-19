Если вы в поисках смартфона с упором на фотовозможности, но не готовы выкидывать 1000 долларов за новый Айфон, специалисты портала Android Authority собрали Топ-6 бюджетных камерофона для экономных любителей фото.
Камера – одна из немногих характеристик смартфона, которая постоянно эволюционирует. За последние годы производители смартфонов выпустили огромное количество достойных девайсов, которые в слепых тестах обходят самые навороченные флагманы.
- Pixel 7a – лучший камерофон в пределах $500. Аппарат получил обновленное комбо камер на 13 и 64+13 мегапикселей. Но что действительно выделяет его на фоне конкурентов, так это специальные фирменные аглоритмы постобработки изображений. Все это делает его идеальным смартфоном типа "наведи и снимай".
- Galaxy A54 – устраняет разрыв между телефонами середняками Samsung и ее флагманам. При цене в $450 покупатели получают хорошую основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный сенсор на 12 МП и макросъемку на 5 МП. Они выдают сочные фото и видео в большинстве сценариях использования.
Galaxy A34 – лучшее, что может купить любитель фотографий до $350. Основная камера на 48 МП делает отличные снимки, сверхширокоугольная камера на 8 МП обеспечивает впечатляющие углы обзора, а макрокамера на 5 МП отлично подходит для нишевых фотографий.Видео дня
- Motorola Moto G (2023) – в сегменте до $250 этот аппарат уделывает конкурентов по фотовозможностям. Хоть дополнительные камеры здесь так себе, основная камера на 50 Мп выдает качественные фото даже при плохом освещении.
Galaxy A14 – при цене в $200 этот смартфон можно смело называть лучшим доступным камерофоном на рынке. Несмотря на бюджетность, он получил отличную основную камеру на 50 Мп: распознавание портретного режима в ней исключительное, также специалисты выделили цветопередачу.
- iPhone SE (2022) – несмотря на того, что у него всего один задний датчик на 12 Мп, он все еще входит в число лучших бюджетных камерофонов и самым доступных Айфоном на рынке. Сделанные снимки четкие, цветопередача точная, а приложение камеры очень простое в использовании.
Ранее УНИАН делился настройками, которые помогут улучшить качество фото даже на бюджетном смартфоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включите парочку функций, которые есть у всех по умолчанию.
А если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, популярный бенчмарк AnTuTu делился рейтингами смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Как отмечают эксперты, под конец осени 2023 на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.