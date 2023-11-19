Как отмечается, они не только могут делать качественные фото, но и обладают оптимальным железом и другими необходимыми фичами.

Если вы в поисках смартфона с упором на фотовозможности, но не готовы выкидывать 1000 долларов за новый Айфон, специалисты портала Android Authority собрали Топ-6 бюджетных камерофона для экономных любителей фото.

Камера – одна из немногих характеристик смартфона, которая постоянно эволюционирует. За последние годы производители смартфонов выпустили огромное количество достойных девайсов, которые в слепых тестах обходят самые навороченные флагманы.

Pixel 7a – лучший камерофон в пределах $500. Аппарат получил обновленное комбо камер на 13 и 64+13 мегапикселей. Но что действительно выделяет его на фоне конкурентов, так это специальные фирменные аглоритмы постобработки изображений. Все это делает его идеальным смартфоном типа "наведи и снимай".

– лучший камерофон в пределах $500. Аппарат получил обновленное комбо камер на 13 и 64+13 мегапикселей. Но что действительно выделяет его на фоне конкурентов, так это специальные фирменные аглоритмы постобработки изображений. Все это делает его идеальным смартфоном типа "наведи и снимай". Galaxy A54 – устраняет разрыв между телефонами середняками Samsung и ее флагманам. При цене в $450 покупатели получают хорошую основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный сенсор на 12 МП и макросъемку на 5 МП. Они выдают сочные фото и видео в большинстве сценариях использования.

– устраняет разрыв между телефонами середняками Samsung и ее флагманам. При цене в $450 покупатели получают хорошую основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный сенсор на 12 МП и макросъемку на 5 МП. Они выдают сочные фото и видео в большинстве сценариях использования. Galaxy A34 – лучшее, что может купить любитель фотографий до $350. Основная камера на 48 МП делает отличные снимки, сверхширокоугольная камера на 8 МП обеспечивает впечатляющие углы обзора, а макрокамера на 5 МП отлично подходит для нишевых фотографий. Видео дня

Motorola Moto G (2023) – в сегменте до $250 этот аппарат уделывает конкурентов по фотовозможностям. Хоть дополнительные камеры здесь так себе, основная камера на 50 Мп выдает качественные фото даже при плохом освещении.

– в сегменте до $250 этот аппарат уделывает конкурентов по фотовозможностям. Хоть дополнительные камеры здесь так себе, основная камера на 50 Мп выдает качественные фото даже при плохом освещении. Galaxy A14 – при цене в $200 этот смартфон можно смело называть лучшим доступным камерофоном на рынке. Несмотря на бюджетность, он получил отличную основную камеру на 50 Мп: распознавание портретного режима в ней исключительное, также специалисты выделили цветопередачу.

iPhone SE (2022) – несмотря на того, что у него всего один задний датчик на 12 Мп, он все еще входит в число лучших бюджетных камерофонов и самым доступных Айфоном на рынке. Сделанные снимки четкие, цветопередача точная, а приложение камеры очень простое в использовании.

Ранее УНИАН делился настройками, которые помогут улучшить качество фото даже на бюджетном смартфоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включите парочку функций, которые есть у всех по умолчанию.

А если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, популярный бенчмарк AnTuTu делился рейтингами смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Как отмечают эксперты, под конец осени 2023 на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

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