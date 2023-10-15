Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включить эти опции, которые есть даже на самых недорогих смартфонах.

Камеры современных флагманов, как iPhone 15 Pro Max, способны предложить снимки запредельного качества, которые не будет уступать фотоаппаратному. Однако и с помощью недорогих моделей можно делать неплохие кадры, если правильно настроить камеру на Андроиде.

УНИАН собрал простые советы, с помощью которых камера в смартфоне проявит себя на 100%. После изменения этих настроек у вас будут получаться отличные снимки, даже если у вас совсем уж бюджетная модель.

5 способов улучшить качество съемки на смартфоне

Для тех, кто "переехал" с iPhone на Android, это может быть новостью, но в смартфоне нужно указывать качество фото. Производители добавляют такую опцию, чтобы пользователи могли управлять экономией памяти. Если у вас куча свободного места на телефоне, то улучшите качество снимков можно, сделав несколько простых шагов:

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Заходим в настройки камеры смартфона.

Переходим в раздел "Качество фото".

Устанавляваем значение "Высокое".

На старых Андроид телефонах может быть пункт "Разрешение фото" – ставим самый высокий показатель.

Приложение камеры на смартфоне позволяет выбрать соотношение сторон фото. Многие выбирают 21:9 или "Full", ожидая, что сделанный снимок будет идеально смотреться на экране телефона. Но это не так.

Матрица камеры имеет соотношение 4:3 – именно ее и нужно устанавливать. К примеру, если поставить соотношение Full, то смартфон будет принудительно обрезать картинку, пытаясь растянуть ее на весь экран.

Также делать крутые снимки помогает режим искусственного интеллекта (AI) – даже если ваш девайс оснащен никудышной камерой. В этом режиме камера будет автоматически подстраиваться под разные объекты, будь то люди, пейзажи или мелкие предметы.

Однако здесь стоит учитывать один момент – при использовании AI может утратиться натуральность снимков, поэтому рекомендуется сначала включить эту опцию и провести тестирование в разных сценариях.

Пожалуй, самый простой способ улучшить качество съемки на любом смартфоне – включить режим HDR или "Расширенный динамический диапазон". Эта настройка позволяет получать более контрастные снимки и подчеркивать детали объектов.

В большинстве случаев HDR рекомендуется использовать в автоматическом режиме, чтобы смартфон самостоятельно решал, когда его стоит включать.

Ну а если вы любите снимать в темное время суток, то следует активировать ночной режим. Эта настройка является просто незаменимой на сравнительно недорогих смартфонах, оснащенных посредственной камерой.

Также можно включить, чтобы режим активировался автоматически – заходим в настройки и активируем опцию.

Если вы в поисках смартфона с упором на камеру, УНИАН делился рейтингом лучших камерофонов 2023 года на любой бюджет. Они не только переводные девайсы с точки зрения фото и видео, но у них внутри также стоит мощная "начинка" и все необходимые сегодня функции.

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