Как отмечают эксперты, под конец осени на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг Android-смартфонов, которые, по мнению его авторов, предлагают сегодня лучшее соотношение цены и производительности.

Для наглядности все смартфоны были разделены на нескольких ценовых категорий: бюджетники, середняки и премиальные устройства. Как отмечают эксперты, под конец осени на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

Cреди Android, которые можно купить до 275 долларов, лидером стал Redmi Note 12 Turbo: бюджетник, который мощнее некоторых смартфонов вдвое дороже. Второе и третье места досталось Realme GT Neo5 SE и OnePlus Ace 2V.

В ценовом сегменте до 410 долларов первое место занимает OnePlus Ace 2, который укомплектован Snapdragon 8 Gen 2, быстрой зарядкой на 150 Вт и технологией антидождя. В тройку лучших также попали Lenovo Legion Y70 и Nubia Z50.

В ценовой категории до 550 долларов первые три места принадлежат Nubia Z50S Pro, Meizu 20 Pro и iQOO 11S.

Последняя категория включает премиальные устройства, стоимость которых стартует с отметки в $550. Победителем стал новейший флагман Xiaomi 14 на базе Snapdragon 8 Gen3, обогнавший Xiaomi 14 Pro и Oppo Find X6. Среди других "призеров" в AnTuTu выделили HONOR Magic 5 Pro и iQOO 11 Pro.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на рынке. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, а запаса производительности у него хватит на много лет.

А если вы хотите купить новый или обновить старый iPhone, обозреватели назвали лучшие варианты в 2023 году для любого кошелька. Есть как бюджетные варианты для знакомства с экосистемой Apple, так и самые дорогие флагманы на рынке.

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