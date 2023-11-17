Продвинутые фотовозможности Huawei Mate 60 Pro+ сочетаются с другими уникальными фичами.

В конце сентября Huawei представила на рынке хитовый флагман Mate 60 Pro+ с топовым набором камер. Специалисты DxOMark протестировали его заднюю камеру и пришли к выводу, что по части фото смартфон не оставляет шансов другим моделям.

Так, в ходе тестирования камера Huawei Mate 60 Pro+ набрала 157 баллов, что позволило смартфону занять первое место рейтинга, всего на один пункт обойдя прошлого лидера – Mate 60 Pro. Далее располагаются iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Почему Huawei Mate 60 Pro+ лучший

Очень широкий динамический диапазон, точная экспозиция при портретной и пейзажной съемке;

Хорошая цветопередача, быстрый и точный автофокус;

Переменная диафрагма позволяет оптимизировать глубину резкости для каждой сцены;

Хороший эффект размытия и точная изоляция объекта в портретном режиме.

Топовая макросъемка благодаря использованию телеобъектива 3,5x.

Несмотря на абсолютное лидерство, специалисты DxOMark назвали сразу несколько минусов камеры Mate 60 Pro+. Например, потеря деталей в высококонтрастном видео и видео при слабом освещении, также при слабом освещении заметен шум, артефакты на фото. А еще контраст лица и оттенки кожи могли бы быть лучше в сложных сценах с "контровым" освещением. Но несмотря на это, Mate 60 Pro+ теперь – лучший в мире камерофон.

Видео дня

Также в топ DxOMark лучших камерофонов попали Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6, Huawei Mate 50 Pro и базовый Pixel 8.

Подробней о Huawei Mate 60 Pro+

Помимо продвинутых фотовозможностей, Huawei Mate 60 Pro+ имеет ряд интересных особенностей. К примеру, это первый смартфон в мире с опцией спутниковых звонков: другие мобильные устройства предлагают только отправку SMS или связь с экстренными службами в отсутствие мобильной связи. Также здесь стоит процессор не от Qualcomm или MediaTek, а 8-ядерный Kirin 9000s.

Основная камера сзади представлена датчиками на 48 Мп (f/1,4–4,0, OIS), 40 Мп (f/2,2, широкоугольная оптика) и 48 Мп (телефото, f/3,0, OIS, 3,5X). В экран врезаны сразу три зрачка: 13-мегапиксельная "фронталка", 3D-сканер глубины и еще один модуль. В Китае Huawei Mate 60 Pro+ оценили в 8999 юаней (~45 000 грн).

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