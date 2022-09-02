Команда AnTuTu, которая известна своими популярными бенчмарками для смартфонов, представила ежемесячное обновление рейтинга самых производительных Android-устройств.
Как отмечают эксперты, впереди нас ждет большая битва флагманов – в прошлом месяце прошла очередная волна релизов новых аппаратов на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- В тройке лидеров первое место сохранил за собой геймерский Nubia Red Magic 7S. У аппарата настолько флагманские характеристики, насколько это вообще возможно, В Украине цена за него стартует от 41 тыс. грн.
- На второй строчке расположился Asus ROG Phone 6, топовая начинка которого покроет потребности самых требовательных фанатов мобильного гейминга. На нашем рынке такого "монстра" можно приобрести примерно за 60 тыс. грн.
- Тройку лидеров замыкает снова Nubia Red Magic 7S, но уже в версии Pro. У него частота экрана ниже – 120 Гц, но взамен он получил выделенный чип Red Core 1 для повышения игровой производительности.
Замыкают десятку самых мощных смартфонов: Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi Mix Fold 2.
Напомним, ранее редакция портала Gizсhina отобрала пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.
В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.