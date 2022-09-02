Весь топ-10 построен исключительно на смартфонах, которые работают на базе нового чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1

Команда AnTuTu, которая известна своими популярными бенчмарками для смартфонов, представила ежемесячное обновление рейтинга самых производительных Android-устройств.

Как отмечают эксперты, впереди нас ждет большая битва флагманов – в прошлом месяце прошла очередная волна релизов новых аппаратов на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Plus Gen 1.

В тройке лидеров первое место сохранил за собой геймерский Nubia Red Magic 7S . У аппарата настолько флагманские характеристики, насколько это вообще возможно, В Украине цена за него стартует от 41 тыс. грн.

. У аппарата настолько флагманские характеристики, насколько это вообще возможно, В Украине цена за него стартует от 41 тыс. грн. На второй строчке расположился Asus ROG Phone 6 , топовая начинка которого покроет потребности самых требовательных фанатов мобильного гейминга. На нашем рынке такого "монстра" можно приобрести примерно за 60 тыс. грн.

, топовая начинка которого покроет потребности самых требовательных фанатов мобильного гейминга. На нашем рынке такого "монстра" можно приобрести примерно за 60 тыс. грн. Тройку лидеров замыкает снова Nubia Red Magic 7S, но уже в версии Pro . У него частота экрана ниже – 120 Гц, но взамен он получил выделенный чип Red Core 1 для повышения игровой производительности.

Замыкают десятку самых мощных смартфонов: Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi Mix Fold 2.

Видео дня

Напомним, ранее редакция портала Gizсhina отобрала пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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