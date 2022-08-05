Сразу в двух ценовых категориях первое место заняли модели Redmi.

Вслед за рейтингом лучших смартфонов 2022 по предпочтениям пользователей специалисты бенчмарка AnTuTu представили ежемесячный ТОП самых выгодных Android-смартфонов с точки зрения "цена-качество".

Традиционно, рейтинг составлен в пяти ценовых категориях: $0-300 долларов, $300-450, $450-600, $600-750 и $750+. В прошлом месяце сразу в двух ценовых категориях первое место заняли модели Redmi.

Лучшие среди бюджетных – Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 11T Pro

В самой бюджетной категории первое место занял Redmi Note 11T Pro с 6.6-дюймовым экраном, процессором MediaTek Dimensity 8100 и аккамулятором 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт – аппарат набирает 100% всего за 19 минут.

Второе и третье место разделили прошлая модель Redmi Note 10 Pro и iQOO T2x.

Лидером категории до 450 долларов стал игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1. К слову, в Японии, девайс стал самым настоящим хитом – за минуту с выхода продажи составили 44 миллиона долларов

Второе и третье место разделили устройства Motorola – X30 и S30 соответственно.

Лучшие "середнячки" – Lenovo Legion Y90 и Realme GT2 Pro

Среди смартфонов, за которые просят от $450 до $600, пальму первенства выборол геймерский Lenovo Legion Y90 с 144-герцовым экраном, несколькими кнопками для управления в играх, двумя кулерами и SSD-накопителем.

За ним идут Realme GT2 Pro и Realme GT2 Pro Master Explorer Edition.

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – возглавил геймерский Nubia Red Magic 7S в модификации 12/256 ГБ. У смартфона также есть боковые триггеры – они делают игровой процесс более комфортным.

Ступенью ниже разместился новенький Xiaomi 12S Pro. Третье место досталось Asus ROG Phone 6.

Лучший из дорогих телефонов – Red Magic 7S Pro

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше $750 лидирует Red Magic 7S Pro. Девайс получил настолько флагманские характеристики, насколько это вообще возможно,

На втором месте находится Oppo Find X5 Pro, а на третьем – Vivo X80 Pro.

Ранее редакция портала Android Police представила ТОП-5 лучших Android-смартфонов, вышедших в этом году. Ожидаемо, первое место досталось Ultra-версии Samsung Galaxy S22, которая дебютировала в Украине в марте.

В свою очередь специалисты из Gizchina составила список из популярных смартфонов, вышедших в 2021-2022, которые сейчас продаются по цене чуть менее 150 долларов. Как правило, в таких устройствах упор делается на хорошую камеру и батарею.

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