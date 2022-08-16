В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

Редакция портала Gizсhina, которая регулярно делится со своими читателями различными топами, отобрала пятерку, по их мнению, лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150.

Как показывает практика, в таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, и мощная батарея.

Открывает список Realme 8 5G, оснащенный 6,52-дюймовым FullHD+ экраном с частотой 90 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Что касается фотовозможностей, аппарат предлагает 48-Мп основной модуль дополненный 2-Мп макромодулем и ч/б-сенсором. Спереди – 16-Мп селфи-камера.

Далее следует бюджетный POCO M3 Pro с экраном 90 Гц и 5G. Внутри – тандем процессора MediaTek Dimensity 700 с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Еще один неплохой, смартфон, который существенно подешевел с момента своего выхода – Redmi 10C. Он выполнен в пластиковом корпусе со сканером пальца, который встроен в модуль камеры, питается от батареи на 5000 мАч и чипом Snapdragon 680.

Также в список попал Realme C30 с оригинальным дизайном задней крышки. Обзорщики пишут, что это один из лучших, если не лучший, смартфон Реалми с точки зрения "цена-качество".

Замыкает рейтинг один из самых доступных "неубиваемых" смартфонов на рынке – DOOGEE S61. Хотя это устройство начального уровня, оно обладает мощным чипсетом MediaTek Helio G35 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, ранее бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, представил первый в мире смартфон с основной камерой на 200 Мп. Несмотря на плашку "первый в мире", новинка также может похвастаться адекватным ценником.

К слову, если у вас Android-смартфон и вы хотите узнать, сколько ему еще "осталось" – УНИАН рассказывал о трех способах, как проверить состояние батареи смартфона.

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