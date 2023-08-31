В списке есть как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные телефоны дешевле 300 долларов.

Большая автономность смартфона – мегапопулярный запрос пользователей, причем для некоторых это даже важнее, чем производительность. Разумеется, все хотят, чтобы их девайсы держали заряд максимально долго.

Если вы из тех людей, для кого в приоритете именно максимальное время автономной работы, авторитетный портал Tom's Guide составил список из наиболее автономных мобильных гаджетов на сегодняшний день.

Специалисты отмечают, что определять автономность смартфона по емкости его аккумулятора бессмысленно. Сегодня наибольшее значение играет оптимизация между "железом" и софтом. К примеру, Galaxy S23 Ultra, который имеет батарею того же объема, что и S22 Ultra, держит заряд намного дольше благодаря более энергоэффективному процессору Snapdragon 8 Gen 2.

Видео дня

Смартфоны с лучшим временем автономной работы:

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов, 32 минуты Motorola Edge Plus (2023): 15 часов, 47 минут Asus ROG Phone 6 Pro: 15 часов, 30 минут iPhone 14 Pro Max: 13 часов, 39 минут OnePlus Nord N300: 13 часов, 13 минут Asus Zenfone 9: 13:13 OnePlus 11: 13:10 Moto G Play (2023): 12:54 Asus Zenfone 10: 12:34 OnePlus Nord N30 5G: 12:30 Moto G Stylus (2022): 12:30 Samsung Galaxy S23 Ultra: 12:22 Moto G Stylus 5G (2023): 12:12 iPhone 14 Plus: 11:57 OnePlus 10 Pro: 11:52

Если вам нужен телефон, который долго работает без подзарядки, обратите внимание на Asus ROG Phone 7 Ultimate. Он опережает ближайшего конкурента почти на три часа. Специалисты отмечают, что это лучшее время автономной работы, которое им встречалось в принципе.

Самым долгоживущим айфоном является iPhone 14 Pro Max. 13 с половиной часов – это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи.

В общем, в списке есть как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные телефоны дешевле 300 долларов, к примеру OnePlus Nord N300.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как увеличить время работы смартфона, отключив только одну функцию. Она не только сильно грузит аккумулятор, но собирает дополнительные данные о вас. Так что смело отключаем ее.

А если вам нужен лучший экран, специалисты портала DxOMark собрали смартфона с самым передовым дисплеем. Смартфон Google опередил всех конкурентов, в том числе Apple и Samsung, которые традиционно славятся качеством дисплеев.

Вас также могут заинтересовать новости: