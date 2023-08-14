На Android, как и на iPhone, есть темный режим. Он не только снижает нагрузку на глаза, но и продлевает автономность смартфона.

Самая большая проблема смартфонов – их аккумуляторы. Если процессоры и камеры почти не устаревают и легко прослужат вам лет пять, то с батареями нужно возиться намного чаще. Фактически, заряжать смартфоны уже после пары лет пользования приходится по пару раз в день.

Рассказываем, как можно быстро улучшить автономность гаджета, активировав всего одну настройку. Она и зарядку сэкономит, и вас никак не ограничит.

Не все знают, но в телефонах есть темная тема (Dark Mode) – это такой режим работы, в котором фон системы и большинства приложений становится темным, а остальные объекты, например текст и иконки, становятся светлыми. Темные режимы есть в самым популярных соцсетях, мессенджерах и приложениях – и это неспроста.

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Темный режим экономит заряд телефона, но есть один момент

В зависимости от типа дисплея, которым оснащен ваш смартфон, эффект от включения темного режима может отличаться. В мобильных устройства встречаются два типа экранов: IPS и AMOLED. Первым обычно оснащены бюджетные модели, а AMOLED – "середняки" и флагманы.

Главное отличие этих типов экранов – в работе подсветки. Так, в AMOLED-дисплее каждый пиксель освещается отдельно, а для отображения черного цвета просто отключается. Таким образом при включении темной темы многие пиксели на экране выключены и не потребляют энергию.

В свою очередь в IPS расход зависит исключительно от уровня подсветки, но никак не от цвета отображаемого контента. Поэтому обладателям девайсом с таким дисплеем темный режим не поможет.

Как включить темный режим на телефоне:

на iOS: идем в настройки → находим пункт "Экран и яркость", → выбираем "Темное", чтобы включить темный режим.

на Android: идем в настройки → ищем "Экран" или "Дисплей" → активируем параметр "Темная тема".

По подсчетам, разница при работе смартфоне с обычной темой оформления и в режиме dark mode довольно заметная – стоит ожидать улучшения на 10-15%. Еще один аргумент в пользу темного режима – снижение нагрузки на глаза.

Стоит помнить, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для увеличения времени работы рекомендуется временами проводить калибровку аккумулятора. Также нельзя заряжать телефон выше определенного процента, чтобы замедлить деградацию батарею.

Сегодня во многих городах Украины дневная температура поднимается выше 30 градусов. Вместе с людьми от жары страдают и их мобильные девайсы, поэтому УНИАН напоминает несколько простых советов, как использовать телефон в жару.

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