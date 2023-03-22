Еще раньше Xiaomi сократила примерно половину штата подразделения Black Shark, занимающегося выпуском игровых смартфонов.

Компания Lenovo откажется от выпуска игровых смартфонов в линейке Legion. Несмотря на выпуск нескольких крайне интересных моделей, компания не смогла достичь значительного успеха в этой области.

Эту информацию подтвердил сотрудник компании через соцсеть Weibo. В сообщении говорится, что этот бизнес [игровых смартфонов] нерентабелен, поскольку за пределами Китая геймерфоны не пользуются особой популярностью.

Последним игровым смартфоном компании является Legion Y70, выпущенный в августе прошлого года. Устройство обладало хорошим соотношением цены и качества, однако даже это не помогло Lenovo остаться на плаву. При этом Y70 был куда более сдержанным в плане дизайна и геймерских "фишек", чем выпущенный в начале 2022 года Legion Y90. У последнего была и активная система охлаждения с двумя кулерами и RGB-подсветка.

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Ранее также стало известно, что Xiaomi урезала свой штат сотрудников в подразделении Black Shark, которое занимается производством игровых смартфонов и аксессуаров к ним, почти на половину. Это означает, что на данный момент только ASUS с ее ROG Phone и Nubia с Red Magic полноценно остаются на плаву в сегменте геймерских смартфонов.

Lenovo выпустила Legion Y900 – "короля среди планшетов"

Ранее на этой неделе компания анонсировала новый игровой планшет Legion Y900, который называет "королем планшетов". У него большой 14,5-дюймовый AMOLED-экран и обширный набор геймерских функций.

Производитель оценил новинку в 730 долларов за единую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Пока только в Китае, доберется ли устройство до глобального релиза, не сообщается.

Еще раньше Lenovo пополнила ассортимент своих аксессуаров одним из самых необычных портативных SSD-накопителей – выглядит как скейтборд, а по размерам не больше USB-флешки.

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