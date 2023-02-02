Производитель заявляет, что 3D-эффекты заметны под любым углом, но только на расстоянии до 1,5 метров.

Китайская компания BOE, производящая дисплеи для Apple, Xiaomi и не только, показала 110-дюймовый 8K-телевизор, на котором можно смотреть 3D без использования стороннего оборудования. Проще говоря, никакие 3D-очки не понадобятся.

Картинка выводится в 120 Гц, а трехмерное изображение видят сразу несколько человек под разными углами, сообщает портал ITHome.

Известно, что в матрице используют кучу технологий, включая массив линз, подсветку Mini-LED и квантовые точки. Сейчас устройство позволяет смотреть 3D на расстоянии не более 1.5 метра от него, но производитель "ускоренно" работает над этим.

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Ожидается, что такие мониторы найдут применение в рекламе, на выставках и при других сценариях.

Лучший монитор: какой выбрать в 2023 году

В сентябре 2022 года вышел бюджетный монитор для геймеров Redmi G24. Это 23,8-дюймовое решение с экраном 1080p и частотой обновления 165 Гц, а стоит всего 85 долларов.

ASUS же пополнила линейку своих игровых мониторов в рамках бренда TUF Gaming 34-дюймовой моделью VG34VQEL1A. Она обновляется с частотой 100 Гц и поддерживает технологии Nvidia Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium.

Также мы рассказывали о необычном мониторе Philips со вторым дисплеем на электронных чернилах. Экраны установлены бок о бок, а угол поворота E-Ink панели можно регулировать.

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