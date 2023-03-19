У него будет большой 14,5-дюймовый AMOLED-экран и набор геймерских функций.

Компания Lenovo анонсировала новый игровой планшет Legion Y900, который называет "королем планшетов". Во всех подробностях он будет представлен 21 марта, но часть характеристик и дизайн уже известны.

У него будет большой 14,5-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц, разрешением 3000×1876 пикселей и соотношением сторон 16:10. Планшет также сможет похвастаться динамиками с Dolby Atmos, передает Gizmochina.

Внутри будет стоять процессор MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. "Запитает" устройство батарея на 12 300 мАч, что обеспечит более длительные игровые сессии без необходимости постоянной подзарядки. Скорее всего, будет поддержка быстрой зарядки.

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Legion Y900 будет поставляться с предустановленной оболочкой ZUI 15 с большим набором игровых функций. Во сколько производитель оценил новинку, пока неизвестно. К слову, предшественник Legion Y700 дебютировал в 2022 году по цене 2699 юаней (около 15 000 грн).

Там же, на презентации 21 марта, Lenovo представит игровые ноутбуки нового поколения.

Ранее стало известно, что новые планшеты Apple подорожают на 80% – все из-за перехода на OLED-экраны. По словам источника, Apple оценивает базовую 11-дюймовую версию iPad Pro с OLED в $1500, а 13-дюймовую – $1800.

Отмечаеся, что внедрение OLED-дисплеев в iPad Pro позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Первые iPad с OLED-дисплеями выйдут весной 2024 года.

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